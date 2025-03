(ARC) Sport: Anzil, ottimo impiego di risorse per impianto di Aquileia

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Il vicegovernatore ha visitato la struttura

Trieste, 29 mar – Oggi, proprio nel giorno in cui

l’Associazione Sportiva Aquileia compie 104 anni, abbiamo potuto

verificare di persona quanto bene siano state impiegate le

risorse regionali per sistemare il campo da gioco, l’impianto di

illuminazione, quello di irrigazione e la pavimentazione

dell’area, al fine di abbattere le barriere architettoniche

Lo ha affermato oggi ad Aquileia il vicegovernatore con delega

allo Sport Mario Anzil nel corso di un sopralluogo alla

struttura. Presenti anche il sindaco Emanuele Zorino e il

presidente del sodalizio sportivo Paolo Goat.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale, ? sempre

molto importante constatare sul campo i risultati concreti degli

interventi che l’Amministrazione regionale mette a disposizione

delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio.

“? arrivato proprio in questi giorni, e deve ancora essere

allestito, anche il furgone – ha ricordato Anzil – che