(ARC) Formazione: Rosolen, 20 corsi gratuiti per operatore sociosanitario

chi ? in stato di disoccupazione

Pordenone, 29 mar – “Sono aperte le iscrizioni per i nuovi

corsi di qualifica professionale per operatore sociosanitario

proposti dagli enti di formazione del Friuli Venezia Giulia. Le

lezioni, in partenza a inizio estate, avranno una durata di 1.000

ore, di cui 450 di tirocinio, e sono rivolti a persone

disoccupate con esigenze di inserimento o reinserimento nel mondo

del lavoro”.

A darne notizia ? l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro

Alessia Rosolen che nell’illustrare l’offerta formativa per il

conseguimento della qualifica di Oss ricorda come

l’Amministrazione abbia stanziato 4,8 milioni di euro per

garantire la gratuit? di questi percorsi.

“? questa un’offerta che risponde alle esigenze del territorio –

spiega l’esponente dell’Esecutivo Fedriga – in considerazione dei

bisogni emergenti della popolazione, la cui aspettativa di vita ?

aumentata e che risponde alla necessit? di garantire occupazione

con alta professionalit? e specializzazione degli operatori”.

Il corso ? gratuito ed ? rivolto a persone maggiorenni residenti

nel territorio regionale, in possesso di un titolo di studio di

istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o titolo

equivalente. ? inoltre necessario essere in stato di

disoccupazione documentato dal rilascio della Dichiarazione di

immediata disponibilit? al lavoro al momento dell’effettivo

inizio del corso. Per le ore di tirocinio ? prevista un’indennit?

oraria pari a 3,50 euro. L’ammissione ? preceduta da una

selezione che prevede una prova scritta, superata la quale il

candidato verr? convocato per un colloquio. La data della

selezione ? fissata per il giorno 8 maggio 2025 presso le sedi

che verranno comunicate ai partecipanti dagli enti di formazione

che erogheranno i corsi.

Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti sedi: quattro a Trieste,

una a Gorizia, una a Cervignano del Friuli e saranno erogati da

Enaip Fvg; due a Udine, una a Codroipo, una a San Giorgio di

Nogaro, una a Tarcento, una a Cordenons a cura di Indar; due a

Tolmezzo proposti da Cramars; due a Pordenone a cura di

Fondazione Opera Sacra Famiglia; ulteriori due a Udine erogati da

Ires Fvg; una a Monfalcone e una a Maniago dallo Ial.

Con la qualifica di OSS ? possibile trovare occupazione nel

settore sanitario e socioassistenziale (pubblico e privato):

ospedali, case di cura, case di riposo, centri diurni, servizi di

assistenza domiciliare, cooperative sociali e associazioni di

impegno assistenziale.

