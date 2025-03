(ACON) MINORI STRANIERI. CELOTTI (PD): DA DESTRA PROPAGANDA SENZA SOLUZIONI

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(ACON) Trieste, 29 mar – "Quella proposta dalla destra ? solo

propaganda che non dar? soluzioni, ma anzi potrebbe rivelarsi

illegittima e quindi inapplicabile. Un riflesso lo avr?, e sar?

quello di lasciare soli i Comuni quando si troveranno ad

affrontare, fra qualche mese, l’aumento di arrivi dei minori

dalla rotta balcanica. Allora diremo ai sindaci di bussare in

piazza Unit? e chiedere a Fedriga e Roberti cosa pensano di fare,

visto che la responsabilit? sar?, fin da subito, tutta dei

sindaci”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) commentando la delibera della Giunta regionale che fissa i

criteri e i punteggi per aprire nuove strutture per minori

stranieri non accompagnati.

“Accanto ai dubbi sulla legittimit?, c’? il metodo, perch? queste

scelte non si possono fare unilateralmente. Se vogliamo risolvere

i problemi allora si cominci a coinvolgere chi gestisce le

strutture di accoglienza e i Comuni per ragionare su come

migliorare la gestione delle accoglienze e su quale ruolo

dovrebbe assumere la Regione” sostiene Celotti che nell’estate

del 2024 ha depositato una richiesta di audizione, non ancora

evasa, “questo a dimostrazione del fatto che nessuno nega i

problemi, ma che anzi chiediamo di affrontarli in modo serio”.

“Invece di ragionare su come impostare una rete di accoglienza

diversificata (in grado di prendere in carico anche i minori pi?

fragili e di intervenire in modo efficace per aiutare e gestire

quelli che adottano comportamenti devianti e che non rispettano

le regole) o di ragionare sull’apertura di punti di prima

accoglienza in cui sia possibile accogliere in modo pronto per

poi valutare quale possa essere la struttura pi? adatta per il

percorso successivo, la Giunta si preoccupa degli spot

promozionali e non di fare scelte davvero incisive”, conclude la

dem.

