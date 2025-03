(ACON) GIUSTIZIA. MARTINES (PD): PERCH FUNZIONI SI ADEGUI A NUOVE DINAMICHE

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 (ACON) Trieste, 29 mar – “In un contesto sociale notevolmente

mutato, in continua e rapida evoluzione, la giustizia deve

adeguarsi alle nuove dinamiche sociali, affinch? possa funzionare

a servizio dei cittadini”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco

Martines (Pd) che oggi ha portato i saluti istituzionali del

Consiglio regionale al congresso regionale delle Camere penali

del Fvg che si ? tenuto a Palmanova al teatro Gustavo Modena.

“Ai cittadini e agli amministratori locali, che affrontano i

problemi della quotidianit?, poco interessa del dibattito

politico sulla separazione delle carriere o dei problemi che

riguardano la magistrature – sottolinea Martines -. Al contrario,

il sentire comune porta a dire che la gente della strada, che

ogni giorno si confronta con le difficolt? della vita, chiede di

avere una magistratura che funzioni e che dia risposte

efficienti, efficaci e rapide”.

“I cittadini – prosegue il dem -, cos? come chi amministra i

territori intervenendo sui problemi che toccano la sfera del

sociale, chiedono tempi rapidi nello svolgimento dei processi,

certezza delle pene nelle sentenze, un giusto rapporto fra pena

comminata e reato. E poi va data risposta alla situazione delle

carceri che, a fronte dell’attuale sovraffollamento, non

permettono concretamente la rieducazione del reo nel rispetto dei

principi costituzionali”.

“Infine si chiede una necessaria stabilit? normativa, evitando di

inventarsi a ogni pi? sospinto nuove fattispecie di reati. Una

giustizia che funzioni veramente – conclude l’esponente delle

Opposizioni – dia certezze e anche un grande aiuto ai problemi di

sicurezza che sempre pi? stanno investendo anche le piccole

realt?”.

ACON/COM/mv

291506 MAR 25