(ACON) 3 APRILE. CAPOZZI (M5S): MOMENTO IMPORTANTE DI RIFLESSIONE

costituisce un importante momento di riflessione e di dialogo,

nonch? di approfondimento storico, dedicato al nostro passato. Un

passato nel corso del quale il nostro amato Friuli era un vero e

proprio Stato, testimonianza diretta di una delle prime forme

parlamentari europee”.

Lo evidenzia, attraverso una nota stampa, la consigliera

regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), ribadendo

l’importanza dell’anniversario che sar? celebrato domenica

prossima 6 aprile nel Comune di Sacile (localit? in cui nel 1366

il patriarca Marquardo di Randeck aveva promulgato la

Constitutiones Patriae Fori Iulii), dove andr? in scena la

48esima edizione della Fieste de Patrie dal Friul (Festa della

Patria del Friuli).

“Il momento storico e gli accadimenti ultimi sull’Autonomia

differenziata – precisa Capozzi – ci spingono a fare ulteriori

valutazioni, rinnovando l’impegno comune rispetto a temi come la

salvaguardia della lingua friulana”.

“La nostra specialit? – aggiunge l’esponente pentastellata – si

fonda infatti non solo su ragioni storiche, geografiche e

culturali ma, anche e soprattutto, sulla tutela delle minoranze

linguistiche. Pertanto, non possiamo accettare che detta

specialit? venga indebolita”.

“La nostra stessa bandiera del Friuli, caratterizzata da

quell’aquila orgogliosa che simboleggia la comunit? friulana,

trae origine proprio dallo Stato patriarcale – sottolinea la

rappresentante del M5S, facendo riferimento al 3 aprile 1077,

quando venne decretata la nascita dello Stato patriarcale

friulano – che seppe mettere in pratica forme organizzative di

societ? civile quasi inedite e gi? proiettate verso il futuro”.

“Siamo perci? pronti a vivere tutti insieme – conclude Capozzi –

una serie di eventi civili e religiosi davvero significativi per

l’intera comunit? locale che consentir? di rivivere alcune

innovazioni del passato in grado di trasformarsi in evoluta

ispirazione anche per il presente e il futuro a 948 anni dalla

costituzione dello Stato patriarcale friulano”.

