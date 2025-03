(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 L’assessore ? intervenuto al convegno ‘Territori e confini

dell’invisibile. Il verde terapeutico e la sua progettualit?’

Trieste, 29 mar – “Se vogliamo essere all’altezza delle esigenze

della nostra societ?, ? necessario riconoscere che oggi la

domanda di salute ? molto pi? legata alla cronicit? che non alle

sole emergenze o acuzie”.

Lo ha affermato oggi a Gorizia l’assessore regionale alla Salute

Riccardo Riccardi, intervenendo al Convegno ‘Territori e confini

dell’invisibile. Il verde terapeutico e la sua progettualit?’.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, “questo

convegno ? stata un’occasione importante, anche e soprattutto

perch? ci troviamo in quella, che assieme a Nova Gorica, ? la

Capitale europea della cultura 2025”.

Nel corso dell’incontro si ? parlato delle fragilit? delle

persone e delle complessit? legate alla salute mentale. “Temi di

straordinaria rilevanza che, troppo spesso, non vengono

affrontati con la dovuta attenzione”, ha rilevato l’esponente

della Giunta regionale.

“Questo – ha continuato Riccardi – perch?, ancora oggi, la

cultura del bisogno di salute ? fortemente incentrata

sull’ospedale. Al contrario, proprio durante il convegno sono

emersi con forza valori e istanze riconducibili alla dimensione

sociale della cura, che assume un ruolo sempre pi? centrale nel

rispondere ai bisogni delle persone”.

“Tutto ci? impone una revisione dei modelli organizzativi, che

deve includere – ha concluso l’assessore – anche la capacit? di

affrontare temi complessi e talvolta scomodi. Se vogliamo infatti

essere all’altezza delle esigenze della nostra societ?, ?

necessario riconoscere che oggi la domanda di salute ? molto pi?

legata alla cronicit? che non alle sole emergenze o acuzie.”

