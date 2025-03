(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Dopo il via libera dal Consiglio la Giunta approva lo “Schema di

accordo per l’attuazione del coordinamento regionale della

Polizia locale, previsto dall’articolo 16 della Legge regionale

5/2021

Trieste, 29 mar – “Con il via libera dell’Esecutivo allo schema

dell’accordo per l’attuazione del coordinamento regionale della

Polizia locale diamo piena attuazione in Friuli Venezia Giulia a

un innovativo modello di sicurezza territoriale. Con l’adesione

anche all’accordo degli altri enti locali si strutturer? un

sistema coordinato in grado di rispondere alle reali esigenze di

tutti i Comuni”.

? quanto confermato dall’assessore regionale alle Autonomie

locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche

dell’immigrazione Pierpaolo Roberti, al termine della riunione di

Giunta regionale svoltasi a Villa Russiz di Capriva del Friuli,

durante la quale ? stato approvato lo “Schema di accordo per

l’attuazione del coordinamento regionale della Polizia locale,

previsto dall’articolo 16 della Legge regionale 5/2021.

Come evidenziato da Roberti “questo accordo, stilato dopo un

approfondito confronto con il Comitato tecnico regionale per la

Polizia locale, stabilisce le modalit? operative del

coordinamento tra Regione, Comune di Trieste, in qualit? di

Comune capoluogo, e gli enti locali aderenti, per garantire

servizi migliori e maggiore efficienza”.

Il Comune di Trieste, attraverso il proprio comando di Polizia

locale, eserciter? il ruolo di cabina di regia operativa gestendo

il coordinamento degli interventi a livello regionale. Nello

specifico al capoluogo regionale spetteranno i seguenti compiti:

raccolta delle richieste di intervento e delle disponibilit? di

personale e mezzi da parte dei Comuni aderenti; organizzazione

dei servizi specialistici (attivit? investigative, Polizia

ambientale, edilizia, commerciale, uso di droni, unit? cinofile,

contrasto al falso documentale e supporto alle vittime di

violenza); impiego delle unit? operative in situazioni di

emergenza e coordinamento degli operatori per esigenze

temporanee, anche in ambito intercomunale.

“La Regione, oltre a gestire l’elenco degli enti aderenti e del

personale e dei mezzi messi a disposizione, provveder? a

sostenere finanziariamente le attivit? previste dall’accordo e a

curare la formazione del personale. I Comuni aderenti potranno

scegliere se mettere a disposizione risorse umane o strumentali

oppure richiedere l’intervento dei nuclei coordinati”.

“Con questa convenzione il Friuli Venezia Giulia compie un salto

di qualit? nella gestione della sicurezza urbana. Sia perch?

consente una risposta pi? rapida ed efficace in caso di emergenza

o di fabbisogni temporanei, sia perch? mette a sistema le

esperienze e le competenze con l’obiettivo di tutelare le nostre

comunit? e i cittadini”.

L’accordo ha durata quinquennale, con possibilit? di rinnovo

tacito, salvaguarda il rispetto dell’autonomia organizzativa dei

singoli enti locali e stabilisce modalit? precise e univoche per

la gestione delle spese, delle coperture assicurative e della

rendicontazione degli interventi.

