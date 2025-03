(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 COMUNICATO STAMPA

LE MARCHE NEL MONDO: ATIM PUNTA SU USA E UK PER PROMUOVERE IL TURISMO MARCHIGIANO

Le Marche si aprono sempre più ai mercati internazionali. In questi ultimi giorni di marzo e nei primi di aprile, ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche porterà la Regione sotto i riflettori di due eventi strategici per la promozione turistica: il Travel & Adventure Show di Washington DC e il workshop Journeys London.

Due iniziative con target e approcci diversi, ma con un obiettivo comune: rafforzare la visibilità delle Marche nei mercati anglosassoni, intercettando sia il grande pubblico che i professionisti del settore turistico.

Le Marche al Travel & Adventure Show di Washington DC – Domani 29 e 30 marzo, ATIM sarà presente al Travel & Adventure Show di Washington DC, uno degli eventi più importanti negli Stati Uniti per il turismo B2C. Questa fiera itinerante, che ogni settimana fa tappa in una diversa città americana, attira migliaia di visitatori in cerca di nuove destinazioni da esplorare. L’Italia rappresenta da sempre una destinazione molto apprezzata dai turisti americani, che ogni anno arrivano numerosi nella penisola. La sfida di ATIM, che parteciperà con quattro operatori turistici marchigiani, sarà quella di attirare il pubblico americano presentando le bellezze della Regione Marche a un target sempre più interessato al turismo esperienziale, alla cultura e all’enogastronomia italiana. “Gli Stati Uniti rappresentano un mercato in crescita per il turismo nelle Marche -, spiega Marina Santucci, Direttore di ATIM -. L’interesse degli americani per l’Italia è forte, ma vogliamo far conoscere loro la nostra regione come una meta autentica, fuori dai circuiti più battuti. Il Travel & Adventure Show è la piattaforma ideale per entrare in contatto diretto con i viaggiatori americani e proporre loro le Marche come prossima destinazione”.

Journeys London: connessione diretta con gli operatori turistici britannici – Subito dopo l’impegno americano, dal 31 marzo al 2 aprile, ATIM volerà a Londra per partecipare a Journeys London, un workshop esclusivo organizzato in collaborazione con Journeys Group Ltd. L’iniziativa, interamente dedicata agli scambi tra professionisti del settore turistico, vedrà gli operatori marchigiani (sellers) incontrare tour operator, agenti di viaggio e altri attori del turismo britannico (buyers), con un programma che prevede sessioni B2B, momenti conviviali e fam-trip (viaggi esperenziali per far conoscere meglio tra loro gli operatori marchigiani e inglesi, favorendo sinergie e collaborazioni commerciali).

“Il mercato britannico è tra i più interessanti per le Marche, grazie a una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche e di qualità -, sottolinea Marina Santucci -. Con Journeys London non solo presentiamo la nostra offerta turistica ai professionisti del settore, ma creiamo connessioni dirette che possono tradursi in collaborazioni concrete e nuovi flussi turistici”.

Due mercati strategici, un unico obiettivo: far crescere il turismo marchigiano.

Le due iniziative, già inserite nel Piano Operativo 2025 di ATIM, confermano la strategia di rafforzare la presenza delle Marche sui mercati internazionali, puntando su un mix di promozione diretta al pubblico e di lavoro con gli operatori turistici. “Partecipare a eventi di questo calibro significa investire nel futuro del turismo marchigiano – conclude Santucci -. Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono due mercati con grande potenziale, e il nostro obiettivo è far diventare le Marche una destinazione sempre più desiderata e conosciuta a livello internazionale”.

Con un calendario di eventi sempre più fitto, le Marche si preparano ad accogliere nuovi visitatori da oltreoceano, mostrando al mondo il loro mix unico di arte, storia, natura ed eccellenze enogastronomiche.

________________________________