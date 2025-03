(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 **L’Accademia degli Intronati di Siena compie 500 anni, gli auguri di

Giani**

Il presidente della Regione ha portato il suo saluto alla giornata

inaugurale delle celebrazioni

/Scritto da Redazione, venerdì 28 marzo 2025 alle 20:12/

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha preso parte alla giornata

inaugurale delle celebrazioni per i 500 anni dell’Accademia degli Intronati

di Siena. La cerimonia, che ha dato il via al ricco programma di iniziative

che si articolerà fino a dicembre, si è tenuta venerdì 28 marzo nella

Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi a Siena.

“L’Accademia degli Intronati è un simbolo di cultura, teatro,

letteratura e identità senese, che è stata capace nei secoli di custodire

e rinnovare lo spirito del dialogo, dello studio e dell’intelligenza – ha

detto il presidente Giani – . Il suo Cinquecentenario è un’occasione per

celebrare la memoria e costruire il futuro. È una realtà che si inserisce

nel novero della grandi Accademie della Toscana, da quella della Crusca a

quella dei Georgofili, da quella degli Euteleti di San Miniato a quella

degli Etruschi di Cortona passando per quella dei Sepolti di Volterra: un

patrimonio prezioso che dà lustro alla nostra regione. Ringrazio perciò

il presidente Roberto Barzanti, fine intellettuale della città del Palio,

per il lavoro scientifico e storico che ancora oggi l’Accademia degli

Intronati porta avanti”.