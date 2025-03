La Giunta regionale si riunisce in Mugello. La seduta di lunedì 31 marzo convocata in via straordinaria a Casaglia

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 **La Giunta regionale si riunisce in Mugello**

La seduta di lunedì 31 marzo è convocata in via straordinaria a Casaglia.

Giani: “Un segno tangibile del nostro impegno per il territorio colpito

dal maltempo”

/Scritto da Redazione, venerdì 28 marzo 2025 alle 19:35/

Si terrà a Casaglia, tra Borgo San Lorenzo e Marradi, la seduta della

Giunta regionale di lunedì prossimo, 31 marzo. La scelta, fatta dai

vertici regionali, vuole sottolineare l’attenzione sulla situazione del

Mugello, colpito dal maltempo e dalle frane.

“La seduta, che tradizionalmente si svolge in piazza Duomo a Firenze, a

Palazzo Strozzi Sacrati, lunedì si svolgerà in via straordinaria a

Casaglia – spiega il presidente Eugenio Giani -, paese che si trova sulla

strada regionale 302, arteria che collega Borgo San Lorenzo a Marradi.

Abbiamo fatto questa scelta per dare un segnale tangibile della nostra

volontà ferma di intervenire in maniera rapida con un piano speciale per

il Mugello, l’Alto Mugello e la Val di Sieve, territori così duramente

colpiti dal maltempo”.