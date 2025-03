(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 **Giani al Forum di Legambiente: “Toscana ha enormi potenzialità su

energie rinnovabili”**

/Scritto da Pamela Pucci, venerdì 28 marzo 2025 alle 16:02/

“La Toscana ha enormi potenzialità sul fronte delle energie rinnovabili

e la Giunta regionale sta lavorando per trasformare quelle potenzialità in

atto, pure nel rispetto di un paesaggio prezioso e complesso, che

rappresenta l’essenza di una regione fortemente vocata al turismo come la

nostra”.

A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine del

suo intervento alla terza edizione del Forum energia, organizzato da

Legambiente a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.

Il presidente ha ricordato alcuni dei principali fronti su cui

l’amministrazione regionale si è mossa per portare avanti politiche di

decarbonizzazione. “Il recente rinnovo delle concessioni geotermiche – ha

detto – vincolato all’utilizzo di nuove tecnologie che permettono di

massimizzare l’energia prodotta senza dover ricorrere alla costruzione di

nuovi impianti, ci mostra una strada replicabile anche su altri settori. Lo

stesso potrà esser fatto, ad esempio, per le concessioni

dell’idroelettrico, altra fonte energetica pulita della quale la nostra

regione è ricca e che potrà essere potenziata nel prossimo futuro grazie

all’ammodernamento degli impianti. E non dobbiamo dimenticare tutta la

partita legata al fotovoltaico, il lavoro per la nascita delle Comunità

energetiche, il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, chiamate a

programmare il cambiamento sul loro territorio tramite i PAESC-Piani di

Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. E’ all’esame del Consiglio

regionale la legge regionale sui siti idonei, alla quale l’assessorato

regionale all’ambiente ha lavorato con grande attenzione, che colma un

significativo vuoto normativo con l’obiettivo di triplicare l’energia che

oggi la Toscana ottiene dal sole, ma trovando un punto di equilibrio tra le

esigenze di produzione energetica, paesaggio, agricoltura e turismo”.

“La transizione energetica non è più rimandabile – ha concluso il

presidente – i drammatici eventi dei giorni scorsi causati dai cambiamenti

climatici lo dimostrano. Toscana ha scelto la sua strada e procede a grandi

passi verso un’energia sempre più pulita”.