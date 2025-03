Aun 28 mar. 025 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

ALL'ATTENZIONE DELLE REDAZIONI

Il Ministro Zangrillo a Villa Umbra per l’istituzione del Polo

territoriale umbro della Scuola Nazionale dell’Amministrazione

(AUN) – Perugia 28 mar. 025 – Lunedì 31 marzo alle ore 11.00,

il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sarà

a Villa Umbra, sede della Scuola Umbra di Amministrazione

Pubblica, per la firma della convenzione che darà ufficialmente

avvio al Polo formativo territoriale umbro della Scuola Nazionale

dell’Amministrazione (SNA).

Il progetto coinvolge la Regione Umbria, l’Università degli

Studi di Perugia e la stessa Scuola Umbra, individuata come sede

operativa del Polo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Dopo Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia, l’Umbria entra

così nella rete nazionale dei Poli formativi territoriali,

promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Polo umbro

avrà un focus specifico sulla formazione delle competenze della PA

nel settore strategico del turismo, ambito chiave per lo sviluppo

regionale.

Al punto stampa, in programma alle 11.15 presso l’Aula

Multimediale della Scuola, interverranno – oltre al ministro

Zangrillo – la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti,

la presidente della SNA, Paola Severino, il magnifico rettore

dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero e

l’amministratore unico della Scuola Umbra, Marco Magarini

Montenero.

PROGRAMMA

Ore 11.00 – Arrivo del ministro per la PA, Paolo Zangrillo

Ore 11.15 – Punto stampa allestito in Aula Multimediale

Ore 11.30 – Ingresso delle personalità in Sala Europa

ore 11.35 – Inizio cerimonia inaugurale

Saluti istituzionali

Stefania Proietti – Presidente Regione Umbria

Maurizio Oliviero – Rettore Università degli Studi di Perugia

Marco Magarini Montenero – Amministratore Unico Scuola Umbra di

Amm.ne Pubblica

Interventi

Paola Severino – Presidente Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Paolo Zangrillo – Ministro per la Pubblica Amministrazione

12.20 Firma della convenzione in Sala Europa

12.30 Scopertura della targa del Polo formativo SNA (ingresso

sede)

