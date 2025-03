[Università di Verona] com.st. L’ateneo protagonista nelle fiction Rai Costanza

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Comunicato stampa

Su Rai1 arriva “Costanza”

L’ateneo protagonista nelle fiction in onda dal 30 marzo

Arriva sugli schermi di Rai1 “Costanza” fiction in 4 puntate, ambientata a Verona, che nasce dall’adattamento televisivo del romanzo “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola, primo volume della trilogia dedicata alle vicende della paleopatologa Costanza Macallè.

Per la regia di Fabrizio Costa, coproduzione RaiFiction con Banijay Studios Italy, racconta la storia di Costanza, laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, che ama indagare i segreti nascosti nei resti umani del passato, riportando alla luce vite dimenticate. Vive a Messina ma la sua vita cambia quando vince un assegno di ricerca di un anno nel fittizio dipartimento di Paleopatologia dell’università di Verona. La prima puntata andrà in onda domenica 30 marzo, alle 21.30.

Attraverso la finzione, l’ateneo scaligero diventa, pertanto, protagonista di questo racconto che si snoda tra le vie di Verona, mostrando le bellezze della città e del territorio. Costanza nel suo lavoro di paleontologa ricostruisce la storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, vissuta otto secoli prima di lei.

Le storie delle due donne si intrecciano tra presente e passato, avendo come sfondo alcuni luoghi storici del territorio veronese, come il Castello di Montorio, dove la giovane ricercatrice svolge le sue ricerche, per ricostruire le vicissitudini di Selvaggia, vissuta in epoca medioevale.