Processionarie e zanzare: La Guardia Nazionale Ambientale invita i comuni a attivarsi per prevenire .

La Guardia Nazionale Ambientale tramite Niccolo' Francesconi Dirigente Generale Settore Fondamentale sollecita interventi per contrastare in

Generale Settore Fondamentale sollecita interventi per contrastare in

modo preventivo la diffusione delle processionarie e delle zanzare.

L’obiettivo è prevenire, sin da ora, il disagio che questi infestanti

potrebbero causare ai cittadini con l’arrivo della stagione estiva..Per

garantire un’azione efficace, è fondamentale pianificare con largo

anticipo. La proposta include la creazione di un calendario dettagliato

per le operazioni di disinfestazione, individuando aree prioritarie e

attuando interventi mirati contro le zanzare e altri infestanti. La

Guardia Nazionale invita le amministrazioni comunali ad agire

tempestivamente, specialmente nei mesi più caldi, quando la

proliferazione delle zanzare è massima. Solitamente, le disinfestazioni

vengono programmate in primavera ed estate, poiché le alte temperature

favoriscono la riproduzione degli insetti.

In caso di infestazioni straordinarie, è necessario

intervenireprontamente con misure appropriate per limitare la diffusione

e i danni.

Particolare attenzione è anche richiesta nel combattere la diffusione

delle processionarie, per proteggere gli animali domestici, spesso

esposti ai rischi derivanti da questi pericolosi parassiti. La

collaborazione tra autorità locali e cittadini risulta essenziale per

affrontare efficacemente queste emergenze e garantire un ambiente sicuro

e salubre per tutti per questo chiediamo che si intervenga prima per

prevenire .

