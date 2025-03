27/03/2025 INAUGURATO QUESTO POMERIGGIO IL XXVI CONGRESSO AICCER: OLTRE 2.000 CHIRURGHI DELL’OCCHIO RIUNITI A TRIESTE

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

INAUGURATO QUESTO POMERIGGIO IL XXVI CONGRESSO AICCER:

OLTRE 2.000 CHIRURGHI DELL’OCCHIO RIUNITI A TRIESTE

Questo pomeriggio (27 marzo) al Generali Convention Center in Porto Vecchio –

Porto Vivo è stato inaugurato, alla presenza tra gli altri del sindaco, Roberto

Dipiazza, del presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga e del prof. Daniele

Tognetto, Presidente di AICCER, Professore Ordinario presso l’Università di Trieste e

Direttore dell’Unità Clinica Operativa di Clinica Oculistica nell’ Azienda Sanitaria

Università Giuliano Isontina Trieste, il XXVI Congresso Annuale dell’Associazione

Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva (AICCER), in programma a Trieste fino

al 29 marzo.

Oltre 2.000 esperti nazionali ed internazionali si sono riuniti in città uno degli

eventi più attesi del settore. Un’opportunità per scoprire in anteprima le innovazioni

che stanno cambiando la qualità della vista e della vita per milioni di persone:

intelligenza artificiale, tecniche mininvasive e lenti intraoculari di ultima generazione,

stanno rivoluzionando il trattamento della cataratta, delle patologie oculari e dei

difetti visivi.

Con oltre 80 sessioni scientifiche, chirurgie in diretta, talk, laboratori, meet-the

expert e next-gen per i più giovani e il contributo di esperti di fama mondiale, tra cui

il celebre prof. Iqbal Ike K. Ahmed (numero uno nel ranking internazionale

Ophthalmologist Power List), il congresso promette di ridefinire gli standard della

chirurgia della cataratta e refrattiva.

