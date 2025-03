C.S. Il Borgo dei Borghi 2025, si candida Militello in Val di Catania

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

A SOSTENERE LA CANDIDATURA DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Sarà Militello in Val di Catania quest’anno a rappresentare la Sicilia nella competizione “Il Borgo dei Borghi 2025” manifestazione organizzata dalla Rai all’interno del programma il Kilimangiaro.

Nelle scorse edizioni hanno vinto quattro borghi siciliani: Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana.

Già da ieri è possibile votare (e lo si potrà fare fino alla mezzanotte del 6 aprile) collegandosi al sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Si potrà votare una sola volta al giorno e comunque per non più di 5 volte complessive per la durata dell’intera manifestazione.

Per votare è necessario essere maggiorenni e registrati su RaiPlay. Il borgo vincitore sarà annunciato in una serata speciale del Kilimangiaro su Rai 3 domenica 20 aprile 2025.

“L’invito a votare per Militello in Val di Catania, un borgo che dal 2002 è stato di dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco per la presenza del tardo Barocco della Val di Noto, – commentano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – va fatto arrivare a tutti i siciliani. Valorizzare i luoghi più suggestivi della nostra Isola, che custodiscono ancora le parti essenziali della tradizione e della memoria, è senza dubbio il percorso migliore per evitare che venga cancellata o omologata la storia dei nostri territori. Puntare anche sui piccoli borghi diventa essenziale per rilanciare la cultura e l’identità quali punte di diamante della Sicilia”.

