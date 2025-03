(ACON) TURISMO. BERNARDIS (FP): FVG, MODELLO SOSTENIBILE E PARTECIPATO

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 (ACON) Trieste, 26 mar – “Oggi pi? che mai il turismo ? un

volano strategico per la crescita sociale ed economica del nostro

territorio. La nostra Regione, attraverso azioni mirate e

investimenti concreti, continua a sostenere e rafforzare le buone

pratiche in atto, favorendo la condivisione di esperienze

virtuose e puntando su un turismo capace di generare benefici

equi per le comunit? locali”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente) intervenendo all’assemblea annuale di

Federalberghi Confcommercio Fvg, intitolata “Il turismo

sostenibile genera valore sociale”, svoltasi a Gorizia, nel

Palazzo del Cinema di piazza della Vittoria. Presenti, fra gli

altri, il presidente di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz, il

presidente di Federalberghi Confcommercio Fvg Enrico Guerin, la

prefetto Ester Fedullo e il presidente della Camera di Commercio

Venezia Giulia, Antonio Paoletti.

“Questo evento – cos? Bernardis – ? un momento di grande

rilevanza non solo per Gorizia, ma per tutto il Friuli Venezia

Giulia. Da un lato mette in luce le potenzialit? del turismo come

fattore di sviluppo economico e occupazionale; dall’altro ne

evidenzia il valore sociale poich? il viaggiatore, con la sua

presenza, contribuisce a rivitalizzare le comunit? locali,

incentivando la partecipazione e la tutela del patrimonio

culturale, storico ed enogastronomico. Del resto, i dati parlano

chiaro: anche grazie alle politiche messe in campo dal presidente

Massimiliano Fedriga e dall’assessore regionale al Turismo,

Sergio Emidio Bini, negli ultimi anni le presenze turistiche

nella nostra regione sono aumentate del 40,8%”.

“La Regione ha fortemente sostenuto questa visione: siamo stati i

primi in Italia ad abolire l’addizionale municipale che gravava

sugli aeroporti, misura che ha dato un impulso significativo alla

competitivit? e all’attrattivit? territoriale, facilitando la

crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. Un

percorso – aggiunge il consigliere di Fp – che trova conferma

negli investimenti in campo culturale e nelle prospettive di

promozione internazionale: basti pensare alla partecipazione del

Friuli Venezia Giulia all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone, dove

dal 27 aprile al 3 maggio saremo presenti con un’intera settimana

di eventi, ospitati nel Padiglione Italia”.

“Anche il territorio goriziano si contraddistingue da sempre per