(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Rotary e ambiente: un progetto per le scuole

In collaborazione con il Comune di Livorno, Revet e Gruppo Neri/Labromare

Livorno, 25 marzo 2025 – In occasione dei cento anni del Rotary club di Livorno l’associazione ha sviluppato un progetto dedicato all’educazione ambientale, coinvolgendo come partner il comune di Livorno e due aziende fondamentali per l’economia circolare del nostro territorio: Revet S.p.A. e il Gruppo Neri/Labromare.

Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del presidente del Rotary Club Livorno Fabrizio Vitale, di Alessia Scappini amministratore delegato di Revet Spa e di alcuni mebri del Rotary Club.

“Nell’intenso programma per i cento anni del Rotary Club Livorno – ha affermato il Sindaco – la parte ambientale ha un notevole rilevanza. Questo progetto dedicato all’educazione ambientale si sposa perfettamente con i temi che tratteremo alla Biennale del Mare. Spero di poter trovare la formula giusta per poterlo presentare all’interno di Blu Livorno”.

L’ambiente infatti è una delle sette aree di intervento del Rotary, da molti anni impegnato a sostenere le attività che rafforzano la conservazione e tutela delle risorse naturali, promuovono la sostenibilità ecologica e favoriscono l’armonia tra le comunità e l’ambiente, attraverso finanziamenti che sostengono lo sviluppo economico comunitario di progetti idrici, di igiene urbana e di strutture igienico-sanitarie.

Accogliendo questa direttiva, il Rotary Club Livorno sta svolgendo attività di educazione e sensibilizzazione ambientale in tutte le scuole superiori di Livorno. In questi giorni infatti i divulgatori ambientali di Revet – azienda che raccoglie, seleziona e avvia a riciclo le raccolte differenziate degli imballaggi toscani – stanno svolgendo le lezioni in aula nelle prime scuole che hanno aderito fin dal subito al progetto: Iti Galilei, Nautico Cappellini e Liceo Cecioni, con il coinvolgimento di quasi 500 studenti livornesi.

In queste tre scuole sono già stati consegnati i mastelli per la raccolta degli imballaggi, ma successivamente saranno distribuiti a cura di Aamps anche negli altri istituti superiori. La particolarità di questi mastelli è che sono stati realizzati in plastica riciclata da Revet, proveniente dalle raccolte differenziate toscane: i mastelli riciclati saranno utilizzati dai ragazzi per la loro raccolta differenziata degli imballaggi alimentando un processo circolare che consentirà di fare altri oggetti in plastica riciclata.