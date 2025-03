(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 MORTE GOTTARDO. LOPERFIDO(FDI) CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI UNA FIGURA CENTRALE NEL CENTRODESTRA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

“Con la scomparsa di Isidoro Gottardo, che ho chiesto di poter ricordare oggi durante i lavori in aula alla Camera, perdiamo una figura centrale per la storia della politica in regione, un protagonista delle prime stagioni di governo del centrodestra. Ho avuto il privilegio di collaborare con lui da vicepresidente provinciale del Popolo della Libertà e ne ho sempre ammirato la passione, la competenza e il radicamento nel territorio. Dedicava grande attenzione alla formazione, soprattutto dei giovani, con l’obiettivo di far crescere una nuova classe dirigente che, bene o male, oggi si trova ad amministrare il nostro territorio. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze mie personali e di Fratelli d’Italia Pordenone”. Lo dichiara il deputato e presidente di Fratelli d’Italia Pordenone, Emanuele Loperfido.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati