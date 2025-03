(ARC) Scuola: Rosolen, su istruzione e formazione oltre 65 mln nel 2025

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 L’assessore al congresso regionale Cisl Scuola. “Oggi l’emergenza

prioritaria ? dare risposte al sostegno disabilit?”

Sesto al Reghena, 25 mar – “Nei confronti del sistema

dell’istruzione la Regione annualmente investe oltre 65 milioni

di euro. Una cifra che d? la misura della nostra autonomia e

della specialit? regionale che punta sull’implementazione e sullo

sviluppo di un sistema scolastico di qualit?. In termini di

didattica, ma anche di valorizzazione delle lingue minoritarie,

di garanzia del diritto allo studio e per garantire i percorsi di

inclusivit? scolastica”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale all’Istruzione, formazione

e Universit? Alessia Rosolen, intervenendo a Sesto al Reghena al

quarto congresso regionale della Cisl Scuola incentrato sul tema

“Diamo forma al futuro: scuola, partecipazione e innovazione”.

Nell’ambito degli interventi destinati al sistema

dell’istruzione, l’assessore ha evidenziato: “Le risorse

stanziate dall’Amministrazione regionale ammontano a oltre 65

milioni e sono destinate a consolidare e potenziare le misure

regionali per garantire il diritto allo studio, ma anche a

tamponare le carenze di personale ausiliario, tecnico e

amministrativo e altre criticit? del comparto scuola. Non credo –

ha sottolineato l’esponente della Giunta – ci siano altre Regioni

in cui i finanziamenti complessivi a sostegno del sistema

scolastico mostrino queste cifre”.

Interventi che puntano a recuperare i gap accumulati negli anni,

a migliorare sempre di pi? il sistema e a finanziare anche

servizi innovativi. “Un esempio – ha citato Rosolen – ? dato dal

servizio della scuola in ospedale, per gli alunni che si trovano

ricoverati per lunghi periodi, e della scuola a domicilio: su

questo sette anni fa il Friuli Venezia Giulia era il fanalino di