Al-Baour incontra l’ambasciatore del Qatar e saluta l’ambasciatrice del Canada: focus su cooperazione e sviluppo

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Il ministro degli Esteri ad interim del Governo di Unità Nazionale, Taher Al-Baour, ha ricevuto oggi, martedì, l’ambasciatore dello Stato del Qatar in Libia, Khaled Al-Dosari, presso il suo ufficio nella capitale Tripoli. L’incontro ha rappresentato un’occasione per rafforzare il dialogo bilaterale tra i due Paesi e affrontare le questioni regionali e internazionali di interesse comune.

Durante il colloquio, le due parti hanno discusso delle relazioni storiche tra Libia e Qatar, sottolineando l’importanza di consolidare la cooperazione politica, economica e di sviluppo per il beneficio reciproco dei due popoli. Entrambi hanno ribadito la profondità dei legami fraterni che uniscono i due Paesi e la necessità di mantenere un coordinamento continuo per affrontare le sfide regionali con una visione comune.

In un secondo incontro, Al-Baour ha ricevuto anche l’ambasciatrice del Canada in Libia, Isabelle Savard, in occasione della conclusione del suo mandato nel Paese.

Il ministro ha espresso sincera gratitudine per il contributo dell’ambasciatrice Savard nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Libia e Canada, elogiando in particolare il suo impegno nel promuovere la cooperazione in settori chiave come lo sviluppo, la stabilità e l’assistenza tecnica.

L’ambasciatrice Savard, da parte sua, ha ringraziato il Governo di Unità Nazionale per il supporto fornito durante il suo incarico, sottolineando l’intenzione del governo canadese di continuare a sostenere la Libia nel suo percorso verso la stabilità e il progresso.

A conclusione dell’incontro, Al-Baour ha augurato all’ambasciatrice pieno successo nei suoi prossimi incarichi, riaffermando l’importanza di rafforzare ulteriormente i legami tra Libia e Canada in futuro.

Incontro del Ministro degli Esteri e dell’Ambasciatore del Qatar a Tripoli