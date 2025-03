(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

SINISTRA. RUSPANDINI (FDI): SENZA ARGOMENTI PASSA ALLA VIOLENZA CON PRODI E BERTINOTTI

“L’incitamento alla violenza contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolto dal comunista Fausto Bertinotti è uno dei punti più bassi (e pericolosi) della storia della Repubblica italiana. Tanto da oscurare perfino la tirata di capelli di Romano Prodi a una brava giornalista che rivolgeva una domanda non gradita. Questa è la fine che ha fatto la sinistra italiana: usa la violenza perché non ha più argomenti e continua a difendere un libretto che in pochi avevano letto e molti avevano esaltato, come il Manifesto di Ventotene, in cui si inneggia all’esproprio proletario della proprietà privata e alla rivoluzione”. Lo ha detto il vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini.

