(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Nota Farnesina – Incontro del Ministro Tajani con Jozef Síkela, Commissario Europeo per i Partenariati Internazionali

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Commissario Europeo per i Partenariati Internazionali, Jozef Síkela, con il quale ha discusso dell’importanza di rafforzare gli strumenti UE in settori prioritari come energia, connettività e migrazioni.

Il futuro dei partenariati dell’Unione Europea e la collaborazione con i principali partner internazionali sono stati al centro del colloquio, con un focus sull’importanza di offrire più investimenti per garantire stabilità e sviluppo di regioni come Africa, Balcani, America Latina e Indo Pacifico.