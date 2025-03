(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Nota Farnesina – Il Vice Ministro Cirielli riceve alla Farnesina la Segretaria di Stato romena Staicu

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Segretario di Stato per gli Affari Europei della Romania, Clara Staicu, per un confronto che ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, rilanciate dal Vertice Intergovernativo svolto a Roma il 15 febbraio 2024.

Il Vice Ministro ha discusso con l’interlocutrice le prospettive di un ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale e confermato il comune impegno a sostegno dell’Ucraina e al processo di allargamento dell’UE. Grande attenzione è stata dedicata ai dossier più delicati relativi al Vicinato orientale dell’Unione, come le tensioni nei Balcani occidentali, la sicurezza nel Mar Nero, i rapporti con la Georgia e il processo di pace tra Armenia e Azerbaigian.

“La Romania è un Paese amico e un partner di primo piano, con cui è importante promuovere un’ulteriore intensificazione del dialogo politico”, ha commentato Cirielli, che ha espresso soddisfazione per gli esiti dell’incontro, incentrati anche sulle relazioni culturali e consolari.