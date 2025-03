(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

M.O., RICCIARDI (M5S): BALLAL SUBITO LIBERO, BASTA GENOCIDIO

“L’aggressione e il linciaggio per mano dei coloni e il successivo arresto da parte dell’esercito israeliano di Ballal, regista di No Other Land e vincitore del premio Oscar, è un atto gravissimo e dimostra per l’ennesima volta la disumanità del governo di Netanyahu per l’attuazione di un vero e proprio genocidio ai danni del popolo palestinese. Chiediamo la liberazione immediata di Ballal e la fine del massacro. Meloni e Crosetto dicano e facciano qualcosa, altrimenti saranno complici di tutto questo”.

Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

