COMUNI, CARMINA (M5S): GOVERNO MELONI LI CONDANNA E NEGA AI CITTADINI SERVIZI E GIUSTIZIA

ROMA, 24 marzo – “La sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani sul mancato pagamento dei debiti da parte dei Comuni in dissesto finanziario è l’ennesima dimostrazione del fallimento del Governo Meloni sul fronte del sostegno agli enti locali. Questa decisione non solo penalizza imprese e cittadini che hanno atteso per anni il riconoscimento dei propri diritti, ma certifica l’assenza di una strategia governativa per evitare che i Comuni siano costretti a offrire transazioni al ribasso per debiti che, per legge, dovrebbero essere onorati per intero. Da ex sindaco, so bene quanto sia difficile risanare le casse di un Comune dopo anni di cattiva gestione. Durante la mia amministrazione, a Porto Empedocle, ho affrontato questa sfida con responsabilità, perché un ente locale in salute è un ente che garantisce servizi ai cittadini e onora i propri impegni. Ma oggi, di fronte a una crisi che colpisce centinaia di Comuni, il Governo anziché intervenire lascia che la situazione degeneri, scaricando tutto sulle amministrazioni locali e soprattutto sui cittadini e sulle imprese, che si vedono privati di quanto gli spetta. Parliamo di espropri non risarciti, appalti non pagati, compensi per professionisti ignorati: insomma, di diritti calpestati da uno Stato che impone il pagamento delle tasse fino all’ultimo centesimo, ma che si sottrae ai propri doveri quando deve saldare i suoi debiti. La propaganda sulla ‘pace fiscale’ e sullo ‘Stato amico’ crolla di fronte a questa realtà: i Comuni vengono abbandonati e i cittadini traditi. Il Governo intervenga subito per garantire agli enti locali strumenti finanziari adeguati, evitando che si continui con questa politica dello scaricabarile che produce solo ingiustizie e paralisi amministrativa.” Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.

