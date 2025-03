INDUSTRIA, M5S: FALLIMENTO GOVERNO, NON SA COME USCIRE DA SUA ‘DEVASTAZIONE’ 5.0*

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

NOTA STAMPA

Roma, 22 marzo. “C’era una volta un piano di incentivi alle imprese che si chiamava Transizione 4.0. Era un ottimo piano, che in tre anni ha mobilitato 29 miliardi a favore del tessuto produttivo. Aveva solo un terribile difetto, essere stato ideato a lanciato dal Governo Conte II e dal M5S, con l’allora ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli. Nonostante gli ottimi risultati in termini di fatturato delle imprese e creazione di nuovi posti di lavoro, come riconosciuto dalla valutazione di impatto della misura effettuata qualche mese fa proprio dal Governo Meloni, lo stesso Esecutivo di centrodestra lo ha affossato. E cosa ha fatto? Prima ha rimodulato il Pnrr, drenando 6,3 miliardi per un nuovo Piano chiamato Transizione 5.0; adesso, come viene confermato dai giornali, sta rimodulando la rimodulazione ‘a doppia via’. Una suercazzola con scappellamento a destra che ha del comico, se in realtà per l’industria italiana non ci fosse già abbastanza del tragico, con 24 mesi consecutivi di calo della produzione. Dall’ultimo aggiornamento, Transizione 5.0 risulta attuata solo per l’8% del plafond da 6,3 miliardi, con orizzonte di investimento ristrettissimo, confermato a fine 2025. E il ministero delle imprese guidato da Urso, con il ministro degli affari europei Foti, adesso starebbe cercando di riposizionare i fondi non spesi sui contratti di sviluppo o sugli incentivi alle pmi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Questo non è un fallimento, è un catastrofico disastro delle politiche industriali targate Meloni, Giorgetti, Urso. Parliamo di una ‘Devastazione 5.0’ dalla quale ancora oggi, con questa girandola impazzita di ipotesi in campo, l’Esecutivo non è capace o non vuole uscire”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanza di Camera e Senato

