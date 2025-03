Pedalare tra i vigneti, arriva il progetto “You’r welcome” che svela il Chianti sostenibile

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

Chianti sostenibile

Nasce un nuovo modo di vivere e scoprire il Chianti, un territorio che si

apre al visitatore attraverso un’innovativa rete di percorsi ciclopedonali

che si snodano tra vigneti, uliveti e boschi privati. Il progetto “You’r

Welcome®” rappresenta una nuova visione dell’ospitalità toscana, dove la

storica cura del paesaggio si trasforma in un ecosistema di opportunità

per residenti e visitatori.

L’iniziativa, che ridefinisce il concetto di turismo esperienziale

attraverso un approccio sistemico e sostenibile, è stata resa possibile

grazie ai fondi della Regione Toscana del bando GAL Start misura 19.2

“Progetti di rigenerazione delle comunità” portato avanti in sinergia

con il Comune di San Casciano in Val di Pesa, la Pro Loco, il Centro

Commerciale Naturale, l’Associazione San Casciano Classico, un’ampia rete

di attori locali e il sostegno di Vetrina Toscana, il progetto della

Regione che promuove il turismo enogastronomico. Alla presentazione, questa

mattina, con la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania

Saccardi, erano presenti Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano in Val di

Pesa, Stefano Santarelli, responsabile tecnico amministrativo GAL Start,

Duccio Corsini, dell’associazione San Casciano Classico e Piero Giannini,

capofila progetto di comunità You’r Welcome.

“Questo progetto – ha detto Stefania Saccardi – contiene alla perfezione

la filosofia dell’accoglienza toscana tradotta in chiave contemporanea:

promuove l’economia locale a partire dalla vocazione agricola e dal

concetto di recupero e tutela del territorio e la collaborazione tra

pubblico e privato in questo caso genera un circolo virtuoso. Le aziende

agricole, custodi storiche del paesaggio, aprono i propri terreni creando

una rete di percorsi pedo-ciclabili privati ad uso pubblico che si

interconnettono con la viabilità esistente valorizzando il territorio e al

tempo stesso tutti i prodotti che questo ci offre”.

La sostenibilità è il principio cardine dell’iniziativa e si articola in

molteplici dimensioni: si parte dal recupero di sentieri già esistenti,

promuovendo una mobilità dolce, incentivata dall’integrazione con

l’e-bike. Al contempo si tutela il paesaggio: la manutenzione dei percorsi,

affidata alle aziende agricole, garantisce la conservazione del patrimonio

naturalistico e paesaggistico, valorizzando la viabilità esistente con

interventi minimi. Si stimola la riduzione dell’impatto ambientale:

incoraggiando i turisti a lasciare l’automobile per esplorare il territorio

in modo ecologico e immersivo.

Un altro importante aspetto è quello della sicurezza: i percorsi non sono

accessibili alle auto. Alle aziende agricole, inoltre, è stato fornito

gratuitamente un kit “bike friendly” da mettere a disposizione dei

viaggiatori, in caso di guasto meccanico.

Il Chianti Bike Natural Park è una rete di percorsi naturali che si

dipanano tra vigne e uliveti, boschi e macchie, piste, percorsi battuti e

non, che si legano e raccordano con le strade bianche, i percorsi storici,

i sentieri CAI, per 400 km esistenti, più altri percorsi potenziali

stimabili in 2000 km.

Questo ecosistema è accessibile solo tramite “You’r Welcome®”: una

sofisticata applicazione mobile che funge da “assistente digitale” del

visitatore, consentendo di pianificare esperienze personalizzate in base

alle preferenze individuali, navigare nei percorsi attraverso

geolocalizzazione GPS, scoprire eventi e attività in tempo reale, accedere

a informazioni dettagliate sulle aziende e i punti di interesse attraverso

un sistema di QR code diffusi sul territorio. Il progetto prevede anche un

info point fisico: lo spazio “Etico Shop”, a San Casciano Val di Pesa, che

rappresenterà il punto di riferimento tangibile per visitatori e

residenti.

L’ospite è al centro: invece di cercare notizie sul web, sarà

l’informazione a raggiungere il visitatore in funzione delle scelte di

interesse e della distanza che ha impostato. L’app, attualmente in fase di

collaudo, sarà disponibile dal mese di giugno scaricabile gratuitamente

dalle principali piattaforme.

Al di là degli aspetti tecnologici e infrastrutturali, “You’r Welcome®”

pone al centro del proprio modello il valore della connessione umana

creando un tessuto di relazioni che supera la tradizionale dicotomia tra

residenti e turisti. I percorsi non collegano solo luoghi fisici, ma

persone e storie, facendo riscoprire il valore della comunità e della

condivisione.

(Ha collaborato Daniela Mugnai)