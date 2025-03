Moratti (FI): “Domenica a Milano riuniti più di 100 giovani ‘euroentusiasti’ per formulare proposte concrete alla politica”

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Il Partito Popolare Europeo, con Letizia Moratti in prima fila, rinnovano il loro impegno per un’Europa forte, unita e capace di rispondere alle sfide del futuro con l’evento “Forza Europa. Giovani, per la libertà, verso il futuro!”, che si terrà a Milano domenica 23 marzo 2025, presso Superstudio, in via Tortona 27. Un incontro di grande rilevanza politica e culturale, anche in vista del prossimo congresso del Partito Popolare Europeo di Valencia, in cui i giovani saranno i veri protagonisti. Dieci tavoli di lavoro tematici permetteranno, nel corso della mattinata, a un centinaio di partecipanti di confrontarsi su questioni cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Unione Europea, elaborando proposte concrete che verranno presentate poi nel pomeriggio alla presenza del Vicepresidente del Ppe, Segretario Nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Dall’economia all’ambiente, dall’energia all’ agricoltura, dalle infrastrutture a sanità, cultura e turismo, saranno tanti i temi strategici di respiro europeo su cui ragazze e ragazzi si confronteranno anche con l’ausilio di giovani esperti di settore. “Ho sempre creduto nell’Europa e nelle nuove generazioni come motore di crescita e innovazione per rafforzare la competitività. Per questi motivi, ho voluto organizzare questo evento che sarà un momento di dialogo, confronto e proposta, per rafforzare i valori di libertà e democrazia, contrastando con idee e proposte concrete le derive populiste e sovraniste di estrema destra e di estrema sinistra che minacciano il nostro futuro comune, anche nel solco dell’invito lanciato Marina Berlusconi per una spinta innovatrice in un quadro europeo”, dichiara Letizia Moratti, Europarlamentare Ppe e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia. “Diamo voce ai giovani “euroentusiasti” – prosegue Moratti – che guardano all’Europa con fiducia e vogliono essere protagonisti di un cambiamento positivo. La politica ha il dovere di ascoltare e valorizzare il loro contributo per costruire un’Europa più forte economicamente e politicamente, più vicina ai cittadini.” Un evento che troverà spazio anche per uno speech motivazionale di Dan Peterson e della testimonianza emozionale di Stefano Romilla della Comunità di San Patrignano. Un’ulteriore conferma dell’impegno del Ppe nel promuovere un’Europa della libertà, delle opportunità e della responsabilità, coinvolgendo le nuove generazioni nel dibattito politico e nel processo decisionale. “L’Europa ha bisogno di giovani euroentusiasti – conclude l’eurodeputata azzurra – capaci di rispondere con visione e determinazione alle sfide del presente e del futuro. Da qui il mio impegno per aiutarli ad essere protagonisti con un evento di altissimo livello e partecipazione.”