+INVIO CORRETTO+ Promozione vino e riconversione vigneti: più risorse per le aziende toscane

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 N.B. CIFRE CORRETTE IN NERETTO

Promozione vino e riconversione vigneti: più risorse per le aziende

toscane

Scritto da Redazione, venerdì 21 marzo 2025 alle 11:36

La Regione Toscana aumenta il budget a disposizione dei viticoltori

toscani, che sale così da 27,870 milioni a 29,470 milioni, cogliendo

l’opportunità di utilizzare un ulteriore importo pari a circa 1 milione e

600 mila euro resosi disponibile dalle risorse non spese dalle altre

regioni italiane per gli interventi settoriali del Piano strategico

nazionale della Politica agricola comune del settore vitivinicolo per la

campagna finanziaria 2024/2025.

“Si tratta di fondi – ha detto il presidente Eugenio Giani – che saranno

destinati a coprire le domande presentate sugli interventi settoriali della

promozione sui paesi esteri e della ristrutturazione e riconversione

vigneti e non finanziate per mancanza di fondi”.

“In particolare — spiega la vicepresidente e assessora

all’agroalimentare Stefania Saccardi – più di 1 milione e 500 mila euro

sono destinati all’intervento della ristrutturazione e riconversione

vigneti per finanziare gli anticipi relativi alle domande presentate e non

finanziate nella campagna 2024/2025”.

La Regione, pertanto, procederà a dare mandato ad Artea, l’organismo

pagatore regionale di mettere in atto le procedure per procedere ai

pagamenti suddetti.