Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 UE. LOPERFIDO (FDI) DA SINISTRA POLEMICA PRETESTUOSA PER NASCONDERE DIVISIONI INTERNE

“Si vuole forse negare che il Presidente del Consiglio abbia semplicemente letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene? Un documento spesso citato dalla sinistra, anche nella recente manifestazione in piazza, ma che parla chiaramente di dittatura, socialismo e limitazioni alla proprietà privata.” Dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido, Segretario della Commissione Esteri e Membro della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“L’attacco a Giorgia Meloni è solo un maldestro tentativo di mascherare le profonde divisioni delle opposizioni, rese evidenti non solo nelle diverse manifestazioni di piazza, ma soprattutto nei voti parlamentari. Al Parlamento Europeo il Partito democratico è spaccato in due, a Montecitorio la sinistra ha presentato ben cinque risoluzioni diverse, dimostrando di non avere una visione comune, come ben evidenziato dal tabellone del voto di ieri, un vero arlecchino politico.”

“Dall’altro lato, invece, c’è una maggioranza coesa, che guarda a un’Europa libera, democratica e liberale. Noi vogliamo un’Unione Europea che si occupi delle grandi sfide, lasciando alle Nazioni, secondo il principio di sussidiarietà, le politiche più vicine ai territori.”

Vorrei porre, infine, una domanda alla sinistra: “Il Manifesto di Ventotene parlava di un’Europa armata. Ora lo difendete a spada tratta, ma qual è la vostra posizione sulla difesa europea? Coerenza vorrebbe una risposta.” Conclude

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati