Domani (21 marzo) Bitonto sarà una delle piazze della XXX Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia

Domani Bitonto sarà una delle piazze della XXX Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia

In mattinata Marcia della Legalità nel nome di Anna Rosa Tarantino e collegamento con la piazza nazionale di Trapani. In serata al Teatro Traetta il monologo “La Stanza di Agnese” che ricorda la strage di Via D’Amelio

BITONTO, 20 MAR 2025 – Per la giornata conclusiva della rassegna “Legalità in Azione: costruire il futuro insieme” Bitonto sarà una delle piazze della XXX Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia, promossa da Avviso Pubblico e Libera contro le Mafie.

Domattina (21 marzo) studenti, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine, uniti nel segno della memoria e della legalità, sfileranno in corteo per la Marcia della Legalità.

Raduno (alle ore 8.30) e partenza sono fissati in Piazza Caduti del Terrorismo a pochi passi dal luogo dove il 30 dicembre 2017 fu uccisa la signora Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di una faida tra clan rivali.

La marcia attraverserà le vie del centro storico, passando per Piazza Cattedrale e Piazza Cavour, dove gli studenti animeranno i presìdi con letture, riflessioni e momenti di approfondimento, per poi concludersi, intorno alle ore 11, nella Villa Comunale. Qui verranno proclamati i nomi delle vittime innocenti di mafia, adottati simbolicamente dalle scuole del territorio, mentre le classi quinte della scuola primaria eseguiranno un canto commemorativo.

Previsto anche un videocollegamento con la manifestazione nazionale di Trapani, alla quale sarà presente anche una delegazione di circa 30 studenti bitontini, accompagnati dai loro docenti.

La mattinata sarà chiusa dagli interventi del sindaco Francesco Paolo Ricci, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Christian Farella e della referente del presidio Libera di Bitonto “Anna Rosa Tarantino” Annalisa Noviello.

In serata, alle ore 21, al Teatro Traetta andrà in scena il monologo “La Stanza di Agnese”, che riporta alla luce la tragedia della strage di Via D’Amelio a Palermo attraverso gli occhi di Agnese Piraino Leto, moglie del giudice Paolo Borsellino. Il lavoro teatrale ripercorre il loro vissuto, tra dolcezza e indignazione, tra speranza e sgomento, per ricordare il sacrificio di chi ha lottato contro la mafia. (Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti)

