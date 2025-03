Comunicato stampa aree gioco parchi cittadini – Comune di Cesano Maderno

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 COMUNICATO STAMPA

In città due nuove aree gioco per i bambini: conclusi i lavori al Parco delle Noci e al Parco Arese

Conclusi i lavori di riqualificazione delle aree gioco nel Parco delle Noci e al Parco Arese. In entrambe le aree sono state installati nuovi giochi per i bambini, garantendo l’inclusività e migliorando l’accessibilità e la fruibilità, rendendo più sicure le zone dedicate ed utilizzando materiale riciclato ed ecologico con minor emissione di CO2 secondo principi ispirati alla sostenibilità e alla filosofia di green city.

I lavori rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione delle aree gioco nei parchi cittadini che, oltre al Parco delle Noci e al Parco Arese, aveva già interessato il Parco dei Tigli e il Parco Romagnosi nei mesi scorsi.

Gli interventi nel dettaglio

Parco Arese: Sono stati rimossi sia il castello che la molla ormai obsoleti ed alle strutture già presenti sono state aggiunte nuove attrezzature ludiche ed elementi di arredo come la “sagoma APE” e le “semi sfere 3d” nonché il gioco a campana. Il nuovo “castello multifunzione” con 2 torri di diversa altezza e con accessi diversi per diverso grado di difficoltà offre la possibilità di sostare sotto la torre più alta, inoltre un gioco a molla con doppia seduta a contatto completa di schienale che permette l’utilizzo del gioco da parte di tutti i bambini. Una sagoma Playforme a forma di Ape e le 2 semi sfere colorate consentono a tutti i bambini di giocare utilizzando la propria fantasia. Le due nuove aree gioco sono completamente inclusive, collegate e raccordate, grazie alla nuova realizzazione del vialetto in cemento spazzolato all’ingresso del parco. La pavimentazione antitrauma nuova è stata estesa anche al castello esistente. Nelle prossime settimane infine sarà collocato un nuovo gioco, che simula un ponte oscillante adatto a tutte le età.