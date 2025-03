(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Due nuovi ispettori ambientali per rafforzare il controllo alle postazioni

di rifiuti

Nell’ambito del processo di adeguamento e miglioramento del servizio raccolta rifiuti

a San Giovanni Valdarno, dal 26 febbraio sono stati istituiti due nuovi ispettori

ambientali che hanno il compito di far rispettare le norme comunali e nazionali in

materia ambientale

Nell’ambito del processo di adeguamento e miglioramento del servizio raccolta rifiuti a San

Giovanni Valdarno, nei mesi scorsi sono stati sostituiti i vecchi cassonetti in città ed è stato

introdotto il limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato in vista della Tari puntuale

(Tarip) che entrerà in vigore a luglio 2025. Questo implica una fase di assestamento che ha reso

indispensabile e necessario rafforzare il controllo sugli abbandoni. Per questo, dal 26 febbraio

scorso, sono stati nominati due nuovi ispettori ambientali per monitorare le postazioni di

cassonetti e far rispettare le norme.

Nel corso del 2024, il Comune di San Giovanni Valdarno ha registrato un calo delle violazioni

amministrative relative al “regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti e per altri

servizi di igiene ambientale”. Complessivamente, sono stati elevati 64 verbali amministrativi, quasi

la metà rispetto all’anno precedente. Di questi, 29 sono stati rilevati tramite l’utilizzo delle

fototrappole, 21 grazie alle ispezioni effettuate dagli ispettori ambientali e 14 dagli agenti della

Polizia Municipale.

L’utilizzo delle fototrappole e l’introduzione della figura degli ispettori ambientali risale al 2021,

quando venne approvato il nuovo regolamento per la gestione integrata dei rifiuti. Questi

professionisti, qualificati come incaricati di pubblico servizio, svolgono un ruolo cruciale nel far

rispettare le norme comunali e nazionali in materia ambientale. I cittadini possono rivolgersi a loro

per ottenere informazioni o supporto. Inoltre, gli Ispettori Ambientali hanno il potere di assumere

informazioni, effettuare ispezioni in luoghi diversi dalla dimora privata, realizzare rilievi segnaletici,

descrittivi e fotografici e compiere ogni altra operazione tecnica necessaria per individuare le

responsabilità. I verbali redatti vengono successivamente inviati alla Polizia Municipale, che si

occupa di emettere le sanzioni.