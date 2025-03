(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 [Your banner]

Servizio Stampa

Parlamento europeo

Ufficio di collegamento in Italia

Comunicato stampa

18/03/2025

Relazioni Transatlantiche: nuove prospettive e sfide

Roma, 21 marzo 2025 ore 10.00 – Centro Studi Americani

Il Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con il Centro Studi Americani e l’Ufficio del Parlamento europeo a Washington, organizza un dibattito sullo stato delle relazioni UE-USA con il Ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, eurodeputati, giornalisti ed esperti.

L’iniziativa offrirà un’importante occasione di confronto sul futuro delle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti a due mesi dall’insediamento della nuova amministrazione Trump. Il dibattito si concentrerà su temi cruciali, quali la difesa e la sicurezza, la cooperazione per la stabilità e le democrazie liberali, il commercio internazionale, nonché le transizioni digitale ed energetica.

Parteciperanno all’evento gli europarlamentari Salvatore De Meo, PPE-FI, presidente della Delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della NATO, Fulvio Martusciello, PPE-FI, Lucia Annunziata, S&D-PD, della Commissione per gli affari esteri, Brando Benifei, S&D-PD, presidente della Delegazione per le relazioni con gli USA e Susanna Ceccardi, PfE-Lega.

Da Roma interverrà con un keynote speech Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Parteciperanno, inoltre, Stefan Pan, vice presidente di Confindustria, Maurizio Caprara, giornalista del Corriere della Sera, Patricia Thomas, giornalista di Associated Press e Franco Pavoncello, Presidente della John Cabot University. Dagli Stati Uniti si collegherà Paolo Messa, Senior Fellow dell’Europe Center dell’Atlantic Council.

L’evento sarà moderato dal Direttore RAI Antonio Di Bella, con i saluti iniziali di Gianni De Gennaro, Presidente del Centro Studi Americani e Carlo Corazza, Direttore del Parlamento europeo in Italia. Il programma completo è disponibile sul sito del Parlamento europeo in Italia.

I giornalisti potranno accreditarsi in loco.

Valentina PARASECOLO

Coordinatrice Ufficio stampa

Parlamento europeo in Italia

Alberto D’ARGENZIO

Addetto stampa

Parlamento europeo in Italia

Santina ROMEI