Aun 26 feb. 025 (Pag 2)

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 *Cultura al Digitale, nato l’Hub Toscana e Umbria di Dicolab. Tommaso Bori:

“La cultura non è un privilegio e in questo caso il digitale si presta come

strumento facilitatore e di vera eguaglianza” *

(aun) – Perugia 26 feb. 025 – Inaugurato al Salone d’Onore di Palazzo

Donini, alla presenza del vicepresidente e assessore alla Cultura e

all’Agenda digitale, Tommaso Bori, l’Hub Toscana e Umbria di Dicolab. Tale

hub è parte di un progetto di portata nazionale, promosso dal Ministero

della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0,

realizzato dalla Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle

attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’hub sarà gestito da Promo PA Fondazione in collaborazione con il

Politecnico di Milano Graduate School of Business e FORMA.Azione e si

unisce a una rete di 10 hub dedicati alla trasformazione digitale del

settore culturale, offrendo oltre 40 corsi di formazione gratuita, di cui

11 si svolgeranno in Umbria, e si concentreranno su temi quali la gestione

sostenibile del patrimonio culturale, le soft skills per la trasformazione

digitale, l’AI applicata alla cultura, e strategie di marketing e

comunicazione digitale.

“Questo progetto – ha detto il vicepresidente della Regione Tommaso Bori

– tiene insieme le due deleghe affidatemi che ritengo più stimolanti,

quella alla cultura e quella all’agenda digitale. La cultura per noi non

può essere un privilegio, ma deve essere un diritto per tutte e tutti, che

può essere goduto anche attraverso gli strumenti digitali, che in questo

caso possono servire anche a rimuovere delle barriere all’ingresso per la

sua fruizione. In secondo luogo la Presidente Proietti ci ha consegnato il

mandato di far diventare l’Umbria la Regione più digitale d’Italia e quindi

ci siamo subito mossi facendolo diventare una missione trasversale che deve

improntare tutta l’attività degli uffici regionali, impostando un nuovo

Piano Regionale per il Digitale e, per redigerlo in maniera partecipata,

abbiamo riaperto il Tavolo sull’Agenda Digitale, che non veniva convocato

da tempo. Abbiamo la rete dei Digipass, pensata per coloro che non sanno

utilizzare gli strumenti digitali, e abbiamo lanciato l’App UmbriaFacile:

lavoriamo affinché il digitale non venga più vissuto come un problema,

mentre deve essere vissuto come una parte integrante della nostra vita,

anche per quanto riguarda la formazione e il lavoro”.

La presentazione dell’Hub e del programma nello specifico è stata poi

curata da Davide Tilotta, Project Manager di Dicolab, e Anna Schippa,

Responsabile Marketing e Comunicazione di FORMA.Azione, e sono intervenute

Antonella Pinna, Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali,

Musei, archivi e biblioteche per la Regione Umbria, e Anna Maria

Marras*,* Ricercatrice

in Biblioteconomia e Archivistica al Dipartimento di Studi storici

dell’Università degli Studi di Torino,

I corsi Dicolab sono gratuiti e aperti ai professionisti del settore,

personale pubblico, studenti e ricercatori e sono certificati con Open

Badge, riconosciuto a livello europeo.

Per ulteriori informazioni https://dicolab.it/

*//in allegato anche alcuni momenti della presentazione*