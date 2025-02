[acspro] [CRUmbria-News] “Grazie a noi miglioramento del sistema stradale comunale e provinciale ed interventi per la ricostruzione post sisma”

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Nota di Enrico Melasecche (Lega): “Circa 180 milioni grazie all’impegno

della precedente amministrazione. Ridicole rivendicazioni di chi si è

insediato tre mesi fa rispetto alla riqualificazione di una miriade di strade

come quella intercomunale di Villanova fra Marsciano e Perugia”

(Acs) Perugia, 26 febbraio 2025 – “I risultati raggiunti nel campo delle

infrastrutture nella precedente legislatura testimoniano come

l’amministrazione di centrodestra non solo abbia avuto una visione

progettuale efficace, ma anche la determinazione e la concretezza di portare

a compimento e avviare opere significative e strategiche per consentire

all’Umbria di uscire dall’atavico isolamento cui la sinistra l’ha

condannata per quasi cinquant’anni”. Lo dichiara il capogruppo della Lega

Umbria all’Assemblea legislativa, Enrico Melasecche Germini.

“Accanto ai grandi progetti e cantieri, tra le nostre priorità – spiega

il consigliere regionale di opposizione – anche le innumerevoli opere minori

che riguardano il miglioramento della sicurezza e della qualità del nostro

sistema stradale comunale e provinciale, in piena collaborazione con il

Commissario alla Ricostruzione, anche fuori dal cratere. Prova tangibile ne

sono i numerosi sopralluoghi che ho personalmente effettuato con i sindaci e

comitati vari che chiedevano il mio intervento, a cominciare da quello di

Marsciano, ed il continuo coordinamento con la struttura del Commissario alla

ricostruzione e dell’Anas, braccio operativo, affinché quei problemi

fossero con sollecitudine avviati a soluzione”.

“Siamo riusciti – ricorda Melasecche – a far stanziare 180 milioni di

euro per interventi di media importanza, una cifra significativa mai

investita prima in Umbria per questa finalità, che riguardano un tessuto

stradale, anche comunale, che versava in uno stato drammatico da tempo

immemorabile. In alcuni casi la struttura stessa delle strade era talmente

dissestata da necessitare la predisposizione di un progetto complesso di

totale consolidamento del sottofondo con gabbionate, palificazioni e opere di

contenimento rispetto ad una semplice fresatura e bitumazione come avviene

per la banale manutenzione del tappetino ammalorato. Tutto questo ha

richiesto un iter molto più complesso con conferenze di servizio organizzate

dal Provveditorato alle opere pubbliche che ha direzione interregionale a

Firenze, per avere, intervento su intervento, pareri obbligatori per legge

anche dalla Soprintendenza, dai vari Servizi della Regione, idraulico e

idrogeologico, e da tutte le autorità possibili e immaginabili”.

“Mentre la presidente della Regione, Stefania Proietti in campagna

elettorale strappava il nostro programma urlando fuori dagli ospedali –

rimarca Enrico Melasecche – il sottoscritto sollecitava questi progetti che

tardavano ad essere concretizzati e, proprio a ridosso delle elezioni, il 15

ottobre 2024 ho richiesto ed ottenuto lo stato dell’arte dei moltissimi

cantieri che stanno aprendo oggi (allegato 1) per 40 milioni 583mila euro. Il

totale degli interventi (allegato 2) ammonta a 156milioni 307mila euro, cui

si aggiungono i 21,8 milioni di euro recentemente stanziati, frutto di

accordi precedenti all’ultima consultazione elettorale, ma vantati anche

questi come merito proprio dalla Proietti. Appare quindi a dir poco ridicola

la rivendicazione da parte dei neo eletti assessori dei Comuni di Perugia e

Marsciano per opere su cui almeno da tre anni abbiamo lavorato in sinergia

con le precedenti amministrazioni comunali come la riqualificazione della

strada intercomunale di Villanova fra il comune di Marsciano e quello di

Perugia. L’Umbria sarà interessata nel corso dei prossimi mesi da