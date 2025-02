(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

26/2/2025

DOMENICA 2 MARZO ALLE ORE 11 AL TEATRO VERDI PRIMO APPUNTAMENTO

DEL CICLO DELLE “LEZIONI DI SCIENZE – I GRANDI MAESTRI”: PIERO MARIN,

PARLERÀ DI “EINSTEIN E LA RIVOLUZIONE DELLA RELATIVITÀ”

“Lezioni di scienza – I grandi maestri”, ideato e progettato dagli Editori Laterza,

promosso dal Comune di Trieste e organizzato con il contributo della Fondazione

CRTrieste,Media partner “Il Piccolo”- Nord Est Multimedia.

“I grandi maestri” è il titolo di questo primo ciclo: perché se è vero che la scienza,

soprattutto quella contemporanea, è una missione che si svolge al plurale grazie alla

collaborazione di diverse équipe di ricerca, è altrettanto vero che dobbiamo alcuni

progressi straordinari all’impegno e alle geniali intuizioni di singole personalità.

Domenica 2 marzo alle ore 11 al Teatro Verdi, Piero Marin, docente di Fisica

sperimentale all’Università di Padova, parlerà di “Einstein e la rivoluzione della

relatività”.

Albert Einstein ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’universo, la relatività

ha avuto un impatto enorme sulla cultura in generale e i suoi risultati hanno

contribuito a fondare la quantistica. Ma non è stato solo un fisico geniale e

spettinato: tenace antirazzista, promotore del progetto Manhattan (quello che portò

alla realizzazione delle prime bombe atomiche) e poi pentito per i suoi esiti, la sua

figura si è immersa nell’umanità a lui contemporanea e nelle sue contraddizioni.

Le lezioni possono essere seguite anche in diretta streaming sul canale Youtube

del Comune di Trieste e sul sito de “Il Piccolo”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Le prossime “Lezioni di scienza – I grandi maestri” sono in programma il 23 e il 30

marzo.

COMTS