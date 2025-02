Ricordiamo oggi al Kursaal (11.00) e all’ex mercato del pesce di Bari (19.00)

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 *UMANESIMO DELL’URBANISTICA: I PROCESSI PARTECIPATIVI DI URBANISTICA PUGLIA

(UP) E ORTI DI PUGLIA*

*Oggi martedì 25 febbraio al Teatro Kursaal di Bari la presentazione di due

percorsi che ridefiniranno l’urbanistica e il verde pubblico in Puglia*

Un nuovo modello di urbanistica, più partecipato, inclusivo e sostenibile,

prende forma in Puglia. Oggi martedì 25 febbraio, alle ore 11, il Teatro

Kursaal Santalucia di Bari ospiterà l’evento “Umanesimo dell’urbanistica: i

processi partecipativi di Urbanistica Puglia (UP) e Orti di Puglia”,

promosso dalla Regione Puglia e da Puglia Partecipa.

Interverranno il consigliere regionale delegato a Paesaggio e Urbanistica,

Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio e Politiche

Abitative *Stefano

Lacatena*, il direttore della struttura speciale Comunicazione

Istituzionale della Regione *Rocco De Franchi* e il direttore del

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana *Paolo Garofoli*.

*^^^^^^^*

*One Night in Bari – Meet & Connect, benvenuto della Regione Puglia ai

buyer – **oggi martedì 25 febbraio, alle ore 19, all’ex Mercato del pesce,

punto stampa con i media*

Saranno le note di una street band ed i trampolieri fluorescenti a dare il

via alla cerimonia di benvenuto ai buyers in arrivo da tutto il mondo, che

aprirà BuyPuglia Meet & Connect 2025 in collaborazione con l’evento

fieristico BTM Bari 2025. L’appuntamento è per oggi, martedì 25 febbraio,

alle ore 19 fino alle 20 con i media a Bari nell’ex Mercato del pesce dove

gli ospiti internazionali e gli operatori della filiera turistica

registrati a BTM verranno accolti dalla Regione Puglia con la

partecipazione di:

· Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia

· Vito Leccese, sindaco di Bari

· Pietro Petruzzelli, assessore al Turismo Comune di Bari

· Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione

Puglia

· Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione

· Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

· Nevio D’Arpa, CEO BTM