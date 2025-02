Presentazione del saggio “La Sindone e i Savoia” al Circolo dei Lettori di Pinerolo – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 *CIRCOLO DEI LETTORI DI PINEROLO | TREDICESIMA STAGIONE: 2024/2025*

*La Sindone e i Savoia** di Bruno Pamfili*

*Biblioteca «Alliaudi», Via Cesare Battisti 11, Pinerolo (TO)*

*Venerdì 28 Febbraio 2025, ore 17.30*

*Venerdì 28 febbraio*, alle *17.30*, nel Salone della Biblioteca Alliaudi,

la tredicesima stagione del cartellone di incontri del Circolo dei Lettori

di Pinerolo vedrà la presentazione del saggio *La Sindone e i Savoia*,

di *Bruno

Pamfili*. In dialogo con l’autore Monsignor Gianluca Gonzino e il Direttore

della Biblioteca Gianpiero Casagrande.

Un saggio ma quasi un romanzo, poiché romanzesche sono le vicende storiche

che legano il Sacro Lino alla Casa sabauda, dagli ultimi anni del Medioevo

ai giorni nostri.

Il Generale *Bruno Pamfili* è autore di numerose pubblicazioni

scientifiche: in campo storico si è occupato dell’imperatore Carlo V,

dell’assedio di Torino del 1706, della Sindone, alla quale aveva già

dedicato l’opera *Quello che vorreste sapere sulla Sindone di Torino (e non

solo…)*, di cui quest’opera è approfondimento e ampliamento.

L’ingresso è libero.

*Per informazioni: Biblioteca civica «Alliaudi»*

*www.comune.pinerolo.to.it*

*Facebook: Biblioteca Alliaudi Pinerolo*

*Circolo dei Lettori di Pinerolo

*

