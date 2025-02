Ricordiamo domani lun 24 ALLE 10.00 all’Oncologico e all’Anci Puglia

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, domani lunedì 24

febbraio, alle ore 10.00 (orario anticipato) parteciperà alla cerimonia

di inaugurazione del nuovo acceleratore lineare e del tc-simulatore di

radioterapia dell’Istituto Oncologico IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, in

viale Orazio Flacco. Interverrà il direttore generale dell’Istituto,

Alessandro Delle Donne.

^^^^

Si terrà domani lunedì 24 febbraio alle ore 11, nella sede Anci Puglia di

sulle Politiche Giovanili in Puglia, un percorso formativo dedicato agli

amministratori e alle amministratrici locali, promosso da Regione Puglia,

ARTI Puglia e Anci Puglia.

Attraverso sessioni formative e una study visit a Bruxelles per esplorare

strumenti europei nell’ambito delle politiche giovanili, 30 amministratori

e amministratrici che si occupano di Politiche Giovanili sul territorio

pugliese potranno acquisire strumenti concreti per sviluppare politiche

giovanili efficaci e partecipative.

Interverranno alla conferenza stampa: *Alessandro Delli Noci*, assessore

allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, *Fiorenza Pascazio*,

presidente di ANCI Puglia, *Luisa Torsi*, presidente di ARTI e *Antonella

Bisceglia*, dirigente della Sezione Politiche Giovanili della Regione

Puglia