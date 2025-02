Nota Farnesina – Il Ministro Tajani apre il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti.

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

In concomitanza con la visita di Stato in Italia del Presidente emiratino, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani aprirà domani a Roma il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, evento organizzato dalla Farnesina e dai Ministeri dell’Economia e degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, con la collaborazione dell’ICE e il supporto di Cassa Depositi e Prestiti e SACE.

“Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner economico strategico per l’Italia e primo mercato di destinazione dell’export italiano nell’area Medio Oriente Nord Africa” ha commentato Tajani “il Governo, attraverso la diplomazia della crescita, sostiene le esportazioni e gli investimenti internazionali delle nostre aziende, con un’azione sinergica che coinvolge tutti gli attori del Sistema Paese: con questo Forum faremo compiere un ulteriore salto di qualità al partenariato economico con gli EAU, favorendo nuove opportunità di affari per il nostro sistema produttivo mediante la firma di numerosi accordi commerciali” ha concluso il Ministro degli Esteri.

L’interscambio commerciale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nei primi undici mesi del 2024 ha raggiunto il valore di 9 miliardi di euro, con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel Paese operano oltre 600 aziende italiane, mentre il livello di investimenti italiani negli Emirati nel 2023 è stato di oltre 11 miliardi di euro.

All’evento interverranno inoltre il Ministro di Stato per il commercio estero degli EAU Thani bin Ahmed Al Zeyoudi e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Al termine degli incontri ufficiali raggiungeranno il Business Forum anche il Presidente degli EAU S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prevista intervenire per descrivere al settore privato il nuovo quadro di partenariato bilaterale.

Il Forum, suddiviso in tavoli settoriali, prevede la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle principali istituzioni finanziarie e delle associazioni di categoria di entrambi i Paesi. Saranno presenti oltre centoventi tra imprese italiane ed emiratine, inclusi i più grandi gruppi industriali e finanziari dei due Paesi, e verranno presentati oltre 25 accordi BtoB.