Germania, Borchia (Lega):’ Afd risultato storico, Cdu continuerà inciucio con sinistra?

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

Bruxelles, 23 feb. – “Gli elettori tedeschi bocciano sonoramente i socialisti alleati del Pd, che crollano al loro minimo storico, e premiano AfD come forza di cambiamento e di concretezza. Un risultato netto che non lascia spazio a interpretazioni: in Germania, così come in tutta Europa, la gente chiede a gran voce di cambiare radicalmente le politiche in materia di immigrazione, sicurezza, ambiente, lavoro. E adesso vediamo se il ‘centrodestra’ preferirà continuare a fare inciuci con la sinistra piuttosto che allearsi con AfD, o se prenderà atto di quello che chiedono gli elettori”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione Lega al Parlamento europeo.