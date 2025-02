TRUMP, FOTI: ALLEANZA NON SIGNIFICA SUDDITANZA. IN POLITICA ESTERA OCCORRE PRAGMATISMO

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

“Nel dibattito sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, c’è chi continua a parlare della solita favola: ‘Con Meloni, l’Italia è succube degli USA’. Ma alleanza non significa sudditanza. La politica estera va gestita con pragmatismo, sempre tutelando gli interessi nazionali. Per raggiungere gli obiettivi, servono ragionamento e non polemica, e per governare basta il centrodestra, non l’opposizione. Oggi si discute della possibile partecipazione di Meloni al convegno dei conservatori negli USA. Il vero scandalo sembra essere il fatto che il Presidente del Consiglio italiano incontri il Presidente degli Stati Uniti, mentre nessuno si scandalizza se Macron o Starmer lo fanno. I rapporti tra il governo Meloni e gli USA sono fondati su ragioni solide. Condividiamo la volontà di contrastare l’ideologia woke, critichiamo le politiche verdi e ci opponiamo entrambi alla cessione del mercato dell’auto alla Cina. La transizione energetica è necessaria, ma senza penalizzare l’industria automobilistica che dà lavoro a 14 milioni di persone in Europa”. Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, intervenendo al convegno “Trum, l’Europa e il ruolo dell’Italia”, tenutosi a Piacenza.