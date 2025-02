Il sindaco Lo Fazio: “Ristamperemo il Diario di uno sfollato anziate”

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

Sarà ristampato il “Diario di uno sfollato anziate”, l’opera di Padre Leone Turco – detto anche “Presidente” per il ruolo che aveva al porto – della quale si è parlato oggi, 22 febbraio, a Villa Sarsina. L’iniziativa rientrava nell’ambito delle iniziative per l’81° anniversario dello sbarco alleato.

Ad annunciarlo in una sala gremita è stato il sindaco, Aurelio Lo Fazio: “ C’è una storia vissuta, quella dei nostri padri e nonni, che rischia di scomparire dalla memoria della città – ha detto – per questo abbiamo voluto inserire un appuntamento del genere nelle manifestazioni per lo sbarco e per lo stesso motivo faremo ristampare il diario. Lo sbarco significò per Anzio lo sfollamento dei cittadini, prima nelle campagne circostanti e poi fino in Calabria. Memorie che padre Leone Turco ha messo nero su bianco e delle quali dobbiamo far tesoro perché anche le nuove generazioni possano comprendere cosa accadde per la popolazione 81 anni fa, il libro sarà a disposizione nelle scuole ”.

All’incontro hanno preso parte Padre Francesco Trani, per anni parroco a “Santi Pio e Antonio”, che ha voluto ricordare alcuni aneddoti, la vita e lo spessore di Padre Leone Turco e degli altri sacerdoti che insieme a lui erano ad Anzio e seguirono ovunque gli sfollati. “ Sono passati 81 anni dallo sbarco e dal successivo sfollamento – ha detto il sacerdote – è doveroso tenere viva la memoria di quella tragedia come è doveroso ricordare padre Leone, parroco-presidente e i frati che vissero con il popolo le privazioni, gli stenti e le paure ”.

Passi del “Diario”, invece, sono stati declamati da Pietro Rebora, attore di Anzio che ha concluso il suo intervento con le parole che chiudono il diario: “ Importante è essere tornati qui, tra la nostra gente, nella nostra città ”.

Ai due relatori sono state consegnate le targhe con la gratitudine di Anzio.

