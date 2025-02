Comunicato brava: Il Prof. Lorenzo Lo Muzio nominato Coordinatore del Tavolo Tecnico del Ministero della Salute sulle patologie neoplastiche della regione testa-collo

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

Tavolo Tecnico del Ministero della Salute sulle patologie neoplastiche

della regione testa-collo*

*Foggia, 22 febbraio 2025*. Il Ministero della Salute ha istituito un

Tavolo Tecnico per approfondire le problematiche relative alle patologie

neoplastiche della regione testa-collo. Il Tavolo avrà il compito di

esaminare le modalità di promozione della salute, prevenzione e trattamento

di tali patologie a livello nazionale, basandosi sulle più recenti evidenze

scientifiche internazionali.

Tra i membri esperti, il *Prof. Lorenzo Lo Muzio*, Rettore dell’Università

di Foggia e Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche, è stato

designato con funzioni di Coordinatore del Tavolo. Il Prof. Lo Muzio,

figura di spicco nel panorama della ricerca oncologica, è anche Direttore

del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la BioOncologia (C.I.N.B.O)

e componente del comitato scientifico nazionale della Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori (LILT).

Il Tavolo Tecnico, composto da rappresentanti delle istituzioni sanitarie

nazionali e da esperti del settore, avrà il compito di elaborare, entro un

anno dall’insediamento, una relazione dettagliata sulle strategie di

intervento e sulle raccomandazioni per migliorare la prevenzione e la cura

dei tumori della regione testa-collo.

“*Sono onorato di assumere questo incarico e di poter contribuire, insieme

a una squadra di esperti di altissimo livello, alla definizione di

strategie efficaci per la prevenzione e il trattamento delle neoplasie

testa-collo*,”* ha dichiarato il Prof. Lo Muzio*. “L*avoreremo con impegno

per fornire al Ministero della Salute indicazioni basate sulle migliori

evidenze scientifiche, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita

dei pazienti e potenziare la ricerca in questo ambito*.”

Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per il Prof. Lo

Muzio e per l’Università di Foggia, sottolineando il valore della ricerca e

dell’impegno accademico nel campo dell’oncologia.

