Consiglio Unitario per la Mobilitazione degli Agricoltori – Gli attacchi strumentali a Gianni Fabbris smentiti dagli audio. La politica è all’altezza degli agricoltori?

21 febbraio 2025

Gli attacchi strumentali a Gianni Fabbris smentiti dagli audio. La politica

è all’altezza degli agricoltori?

Dopo i chiarimenti di ieri, forniti direttamente da Gianni Fabbris, che

aveva sottolineato come in realtà le frasi per le quali è stato falsamente

accusato di aver minacciato qualcuno di morte e di incitare ad uccidere e

ad “alzare il tiro” è chiaro che le accuse a lui rivolte o sono frutto di

una lettura superficiale o di una sorprendente manipolazione strumentale.

Durante la sua introduzione e presentazione durata circa 12 minuti,

Fabbris, si è prodotto in una riflessione pacata e riflessiva rivolgendosi

alla politica ed al Paese perché si apra una riflessione e si dia ascolto

alle ragioni delle piccole e medie imprese dell’agricoltura,

dell’allevamento e della pesca. (Link video introduzione di Fabbris

https://www.youtube.com/watch?v=pc5rbeSfzmk )

Dopo aver ricordato che al Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida è stato

chiesto da tempo un incontro (link alla richiesta di incontro

https://coapi.sovranitalimentare.it/wp-content/uploads/2025/02/richiesta-incontro-al-governo.pdf

), Fabbris ha, poi, lamentato come, nonostante le innumerevoli importanti

iniziative in campo dal 28 gennaio gli organi di comunicazione nazionali

continuano a non darne conto e a non parlarne negando ai cittadini il

diritto di sapere le ragioni di quanti lavorano la terra e nel mare. In

questo contesto, Fabbris ha argomentato: “Cosa dobbiamo fare? Uccidere

qualcuno per avere attenzione? …. Parliamo di cose serie”. Si potrà opinare

sullo stile diretto e forse brutale della frase evidentemente iperbolica ma

è evidente il senso che allude ad una comunicazione che si occupa solo di

fatti estremi come l’assassinio, ma non da conto dei problemi sociali delle

persone e delle proposte per risolverli. Così, pure, è altrettanto evidente

ed esplicita la frase dentro cui c’è la locuzione “alzare il tiro”. La

frase intera è “Se non avremo risposte sulla crisi dovremo alzare il tiro

delle proposte”.

Il Consiglio Unitario spera che la serie incredibile di accuse rivolte da

alcuni parlamentari a Fabbris sia solo frutto di equivoco e superficialità

nell’ascolto ed invita tutti a riascoltare la registrazione della bella,

ricca e matura Conferenza Stampa che si è tenuta ieri, 20 febbraio 2025,

presso la Camera dei Deputati con la partecipazione di una delegazione di

agricoltori e pescatori, di due sindaci (Aiello di Vittoria e Gambini di

Urbino), di diversi parlamentari (gli On.li Caramiello e Mari e i Senatori

Camusso e Centinaio) oltre che di diversi giornalisti i quali hanno dato

correttamente conto di quanto è stato argomentato e proposto.

Il fatto che i giornalisti presenti (sia in sala che da remoto) non abbiano

dato conto di alcuna minaccia di assassinio o di aggressione a nessuno, del

resto, è un fatto e, al momento, il Consiglio Unitario invita chiunque

voglia farsene una ragione ad ascoltare i 12 minuti dell’intervento di

Fabbris che viene pubblicato in fondo a questa pagina in modo da valutare

con certezza quanto è stato detto.

Nel ringraziare i parlamentari di AVS, M5S, Lega e PD che sono intervenuti,

il Consiglio ricorda che, durante la Conferenza Stampa è stata annunciata

la richiesta di incontro ai Capigruppo di Camera e Senato ed alle

Segreterie Nazionali delle Forze Politiche.

Angelo Distefano, a nome del Consiglio Unitario nella giornata di oggi ha

inviato le richieste di incontro che, fra l’altro, sottolinea Distefano

potrebbero essere occasione per chiarire posizioni ed equivoci. Gli

agricoltori e i pescatori in mobilitazione attendono ora di sapere da chi

saranno ricevuti e con chi potranno aprire il confronto sperando, come è

stato domandato in conclusione della Conferenza stampa di ieri che “la

Politica sia all’altezza della prova di maturità che le mobilitazioni

italiane contro la crisi rurale e delle marinerie e in difesa dei territori

e delle comunità di quest’anno stanno esprimendo”.

