Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARTELLI: “CON PROTOCOLLO MUSAM, VALORIZZIAMO TERRITORIO”

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 *MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARTELLI: “CON PROTOCOLLO MUSAM, VALORIZZIAMO

TERRITORIO”*

“Con il nuovo protocollo siglato tra Municipio XV e CS Servizi Museali

Scarl, rafforziamo la sinergia tra il nostro territorio e il Museo Storico

dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.

Una firma che per la prima volta promuove una convenzione per tutti i

residenti del Municipio XV, che da oggi potranno visitare il Museo

dell’Aeronautica con biglietti d’ingresso ridotti del 50%, da dieci a

cinque euro, con riduzioni anche sull’abbonamento annuale intero e ridotto,

diciotto e quattordici euro.

Recentemente rinnovato, il MUSAM è articolato in sei padiglioni espositivi

per oltre 16.000 metri quadri complessivi attraverso i quali i visitatori

potranno rivivere, in ordine cronologico e articolato, la storia

dell’Aeronautica Militare.

Per il Direttore del MUSAM, Tenente Colonnello Paolo De Vita, la firma

rappresenta “Un’ulteriore iniziativa rivolta alla cittadinanza, tramite le

collaborazioni con le istituzioni, per divulgare la cultura del volo, far

conoscere il patrimonio storico dell’Aeronautica Militare, potendosi

rivolgere ad una platea sempre più ampia”.

“Siamo oltremodo orgogliosi di questo accordo appena siglato – ha aggiunto

il Direttore di CS Servizi Museali, Massimo Capriotti – Valorizzare il

territorio attraverso esperienze uniche nel loro genere, questo l’obiettivo

da raggiungere. Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare è un vero e

proprio gioiello “incastonato” sulle sponde del Lago di Bracciano che tutti

devono poter conoscere e visitare. L’accordo siglato con il XV Municipio

permetterà, a chiunque lo desideri, di conoscere un plesso museale davvero

unico nel suo genere. Sono state già pianificate visite guidate per adulti

ogni domenica del mese, mentre per i più piccoli ci saranno visite a misura

di bambino e laboratori creativi: la Storia d’Italia viene finalmente

raccontata in un modo del tutto nuovo. Auspichiamo che la curiosità, e

soprattutto il desiderio di conoscere e vivere un immersiva, e sicuramente

diversa esperienza, sia l’inizio di una proficua e duratura collaborazione

tra le parti”.

Non cumulabile con altre promozioni, la convenzione per i residenti del

Municipio XV, che dovranno esibire un documento in corso di validità al

momento dell’acquisto del biglietto, è valida in tutti i giorni e gli orari

di apertura del museo, consultabili sul sito

https://www.aeronautica.difesa.it/home/storia-e-tradizione/museo-storico/.