Si è tenuta oggi, in Commissione Trasporti del Consiglio regionale, l'audizione del Comitato pendolari Torino-Milano in merito alle problematiche del servizio ferroviario ad alta velocità sulla tratta Torino-Milano.

" Esprimiamo piena condivisione per le criticità e le proposte presentate, oggi, dal Coordinamento pendolari Torino-Milano che non ha chiesto assistenzialismo, ma assistenza. Quella dei pendolari tra Torino e Milano non è una questione che riguarda soltanto il trasporto ferroviario: è un tema che coinvolge lavoro, sviluppo economico, attrattività territoriale e qualità della vita. Oggi migliaia di lavoratori e studenti scelgono di vivere in Piemonte e lavorare o studiare in Lombardia, contribuendo all'economia e alla tenuta demografica del nostro territorio. Il fenomeno è in crescita ed è diventato uno degli effetti strutturali del lavoro ibrido e dell'aumento del costo della vita nell'area milanese" affermano la Presidente del Gruppo Pd Gianna Pentenero, la Vicepresidente della Commissione Trasporti Nadia Conticelli e i Consiglieri regionali Pd Alberto Avetta e Emanuela Verzella.

"Mentre aumenta l'importanza strategica di questo collegamento, peggiorano le condizioni per chi lo utilizza ogni settimana. Dal report presentato dal Comitato, realizzato su un campione di 250 pendolari, emerge un quadro preoccupante: il 78% degli intervistati considera eccessivo il costo del viaggio e l'84% denuncia una grave carenza di treni e posti disponibili nelle fasce orarie più richieste. Negli ultimi sei anni il costo del carnet Torino-Milano è passato da 79 a 139 euro, con un incremento del 75,9%, mentre per molti lavoratori il costo per il trasporto supera il 15% del reddito netto mensile, con una spesa media di 228 euro al mese alla quale si aggiungono il TPL e la benzina per raggiungere le stazioni. Un aumento che rischia di vanificare i benefici dello smart working e di penalizzare proprio chi sceglie di continuare a vivere in Piemonte" proseguono gli esponenti dem.

"Alle difficoltà economiche si aggiungono quelle organizzative: nelle fasce di punta del mattino e della sera i posti risultano insufficienti, le prenotazioni diventano difficili da ottenere e i tempi complessivi di rientro possono superare le due ore. Una situazione che costringe migliaia di persone ad affrontare quotidianamente disagi incompatibili con la necessità di un sistema ferroviario moderno ed efficiente. Le testimonianze raccolte dal Comitato raccontano una realtà che la Regione non può più ignorare. I pendolari non chiedono privilegi, ma servizi adeguati e tariffe sostenibili. È necessario riconoscere che la direttrice Torino-Milano rappresenta un'infrastruttura strategica per il Piemonte e va trattata come tale" dichiarano i Consiglieri regionali del Gruppo Pd.

"Pensiamo che sia importante sostenere le principali richieste avanzate dal Coordinamento pendolari. In primo luogo, è necessario misurare con precisione il fenomeno, coinvolgendo l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Torino per quantificare il valore economico e sociale generato dai flussi di pendolarismo tra Piemonte e Lombardia. In secondo luogo, occorre promuovere un accordo istituzionale con i gestori ferroviari che garantisca condizioni tariffarie stabili e agevolate per i pendolari abituali, superando la logica delle continue oscillazioni commerciali. Infine, servono un numero maggiore di posti e di treni nelle fasce orarie critiche, attraverso un incremento delle frequenze, della capienza dei convogli e l'individuazione di quote dedicate agli utilizzatori dei carnet. Da troppo tempo la Giunta Cirio affronta il tema della mobilità senza una visione strategica. I pendolari Torino-Milano rappresentano una risorsa per il Piemonte perché generano reddito, consumi e attrattività. Ignorare le loro esigenze significa indebolire la competitività del nostro territorio. La Regione apra immediatamente un tavolo con Trenitalia, le associazioni dei consumatori e il Comitato dei pendolari per individuare soluzioni concrete e rapide" aggiungono Pentenero, Conticelli, Avetta e Verzella.