C.SINISTRA, BETTINI: RUFFINI NUOVO PRODI? ASSOLUTAMENTE NO, NON USCIREMO DA QUESTA SITUAZIONE CON UN FEDERATORE

Se Ernesto Maria Ruffini può essere il nuovo Romano Prodi? “Assolutamente

no, lui è uomo di valore, vuole stimolare la partecipazione dei cittadini

nella vita pubblica, credo che scriverà anche un libro su questi temi. Ma

non penso usciremo da questa situazione con un federatore”. Lo dice a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Goffredo Bettini, intervistato da

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

